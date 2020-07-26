Странное селфи: В Харькове неадекват с ножом требовал сфотографироваться

Фотолюбителя задержали.

В Харькове мужчина с ножом бросался на людей с требованиями с ним сфотографироваться.

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Об этом сообщает Телеграм-канал ВЕХА.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 25 июля, около 20:30 в начале Полтавского Шляха, соединяющего центр города с его западной частью. Неизвестный мужчина с ножом подходил к прохожим, угрожал им и требовал сделать ему фото.

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Очевидцы вызвали полиции. Фотолюбителя задержали на месте преступления.

Напомним, медведь подкрался к туристам сделать селфи. Дикий медведь увидел, как туристы делают селфи и решил принять участие в съемке. Туристы вели себя на удивление спокойно.