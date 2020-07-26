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Перемирие будут контролировать военные-миротворцы

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На линию разграничения прибывают военные, большинство из которых имеют опыт в миротворческих миссиях ООН.
Новое перемирие начнется в полночь
Новое перемирие начнется в полночь
Пресс-центр штаба ООС / Facebook
Перемирие на Донбассе будут контролировать военные, участвовавшие в миротворческих миссиях ООН, сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 26 июля.
 
 
"Подразделения из состава Объединенных сил продолжают осуществлять подготовку к полному и всеобъемлющему прекращения огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года. На первую линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Прежде всего, такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации. В то же время, не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует 51 статья Устава ООН", - говорится в сообщении.
 
При этом отмечается, что ВСУ готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в командовании объединенных сил созданы соответствующие дополнительные резервы.
 
Кроме того, сообщается, что на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп отечественных и иностранных СМИ.
 
В то же время, в Минобороны сообщили, что сепаратисты сегодня четыре раза открывали огонь по позициям военных, пострадавших нет.

В частности, в утром противник обстрелял позиции военных у Авдеевки, при этом используя минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а из гранатометов различных систем враг вел обстрел опорных пунктов вблизи Водяного и Широкино.

Кроме того, у Водяного сепаратисты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17, заявили в Минобороны.

Ранее в "ЛДНР" приказали силовикам соблюдать режим прекращения огня с 00:00 часов 27 июля.
 
Напомним, о прекращении огня на Донбассе с 27 июля договорились на переговорах в Минске 22 июля.
 

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Теги: Миротворцы, военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, режим тишины на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗЕленомойский    26.07.2020, 15:19
Оценка:  +1
ЗЕленомойский
А до сих пор разве не Перемирие было? По словам ЗЕлупы, у него уже давно Перемирие, потому что стреляют только Кацапские террористы в наих солдат. А наш Говнокомандующий приказал не стрелять.
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