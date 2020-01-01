Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Крыму нашли тело пропавшего ребенка

Комментариев: 0
Пропавшего в пятницу ребенка нашли в выгребной яме возле дома. Обстоятельства смерти устаналиваются.
Ребенок погиб
Ребенок погиб
facebook.com/crimeansolidarity

В Крыму в поселке Строгановка нашли пропавшего сына заключенного крымского татара Руслана Сулейманова.

Как сообщила журналистка Лиля Буджурова в Facebook, трехлетнего ребенка нашли в выгребной яме. 

По ее словам, сегодня к дому приехала машина, чтобы выкачать сливную яму. Послышались крики, и сразу всех попросили отойти.

Напомним, 24 июля около 16:00 мальчик со старшей сестрой вышел на прогулку, но в какой-то момент девочка потеряла его из виду.

Ранее в аннексированном Крыму 39-летний житель поселка Ленино надругался над шестилетней девочкой и утопил ее в Северо-Крымском канале.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крым, смерть, ребенок, несчастный случай
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь