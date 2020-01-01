В Крыму нашли тело пропавшего ребенка

Пропавшего в пятницу ребенка нашли в выгребной яме возле дома. Обстоятельства смерти устаналиваются.

В Крыму в поселке Строгановка нашли пропавшего сына заключенного крымского татара Руслана Сулейманова.

Как сообщила журналистка Лиля Буджурова в Facebook, трехлетнего ребенка нашли в выгребной яме.

По ее словам, сегодня к дому приехала машина, чтобы выкачать сливную яму. Послышались крики, и сразу всех попросили отойти.

Напомним, 24 июля около 16:00 мальчик со старшей сестрой вышел на прогулку, но в какой-то момент девочка потеряла его из виду.

Ранее в аннексированном Крыму 39-летний житель поселка Ленино надругался над шестилетней девочкой и утопил ее в Северо-Крымском канале.

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