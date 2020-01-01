В общежитии КПИ зафиксирована вспышка COVID-19: заболели 52 студента

Появились детали из места событий.

В воскресенье, 26 июля, в общежитии Института специальной связи и защиты Национального технического университета "КПИ имени Игоря Сикорского" зафиксирована вспышка коронавируса.

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Об этом сообщил директор государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" Сергей Чумак, передает пресс-служба КГГА.

По словам Чумака, в одном из общежитий подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом среди курсантов.

Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчерашний день в учреждении протестовали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня - 48 положительных результатов исследования методом ПЦР, - сказал он.

Чумак уточнил, что всего в данном общежитии живут 152 студента.

В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии определены места для изоляции заболевших, - сказал Чумак.

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Напомним, в Киеве обнаружили коронавирус в монастыре ПЦУ. Свято-Феодосиевский мужской монастырь закрылся для посещения согласно карантинных предписаний.