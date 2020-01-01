В Одессе годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки

Малыш скончался на месте.

Вечером субботы, 25 июля, в Одессе из окна 6-го этажа жилого дома выпал ребенок, которому было всего полтора года. От полученных травм он скончался на месте.

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Об этом сообщает УНИАН.

По информации журналистов, что трагедия произошла на улице Балковская, 193.

Выпал полуторагодовалый ребенок из окна 6-го этажа. Разбился насмерть. Трагедия произошла в семье представителей азербайджанской диаспоры, - рассказали очевидцы.

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Спустя некоторое время после трагедии на месте собралось много представителей азербайджанской общины. Мать малыша находилась в шоковом состоянии, с ней работали медики скорой помощи. На месте событий работало несколько экипажей полиции, оперативники и эксперты. Полиция пока никак не прокомментировала этот инцидент.

Напомним, в Херсоне копы сняли с подоконника 4 этажа маленькую девочку. Пока матери не было дома, ребенок сидел на подоконнике и бросал вниз игрушки.