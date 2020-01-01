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СМИ показали обмелевшее водохранилище у Севастополя

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Вслед за Белогорским и Тайганским водохранилищах уровень воды падает в Чернореченском водохранилище.
В Крыму мелеют водохранилища
В Крыму мелеют водохранилища
ru.krymr.com

В аннексированном Крыму продожаются проблемы с водоснабжением. Как мелеет Чернореченское водохранилище, обеспечивающее водой Севастополь, показало издание Крым.Реалии.

"В Чернореченском водохранилище обнажились островки, вода отступила от дамбы примерно на сто метров", - говорится в сообщении.

Жители села Павловка рассказали, что за последние несколько десятилетий так сильно водохранилище никогда не мелело, а также полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджи и мелкие притоки реки Черной.

"Накануне российские власти Севастополя сообщили, что департамент городского хозяйства организует подземный источник воды, чтобы обеспечить население питьевой водой", - сообщили местные журналисты.

Отметим, что Чернореченское водохранилище является самым крупным водохранилищем в Крыму (объем 64,2 млн куб. м), которое питает Севастополь и села Байдарской долины пресной водой.

Отметим, в июле в Крыму значительно ухудшилось состояние Белогорского водохранилища. После высыхания верховий водоема в мае, полностью пересохла и срединная часть водохранилища, от которого осталась лишь малая часть рядом с плотиной. Также активисты говорят о критической ситуации на Тайганском водохранилище.

 

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Теги: Крым, вода, фото, водоснабжение, водохранилище.
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Источник: korrespondent.net

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