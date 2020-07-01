Папа Римский приветствует перемирие на Донбассе

Понтифик высказался касательно войны на Донбассе.

В воскресенье, 26 июля, Папа Римский Франциск публично высказался о перемирии на Донбассе.

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Об этом сообщает Vatican News.

Отмечается, что Папа Франциск поддержал соглашение о прекращении огня на Донбассе, достигнутое Трехсторонней контактной группой. Он надеется, что соглашение осуществят на практике.

Я понимаю, что новое соглашение о прекращении огня на Донбассе недавно была принята в Минске членами Трехсторонней контактной группы. Я молюсь, чтобы то, что было согласовано, наконец-то было осуществлено на практике, включая эффективный процесс разоружения и разминирования, - сказал Папа.

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Напомним, Папа Римский призвал молиться за пострадавших от паводка в Украине. Также понтифик призвал поддержать население Йемена, страдающее от тяжелого гуманитарного кризиса.