В Харькове возле автомойки произошел взрыв
Ночью 26 июля в Харькове на территории автомобильной мойки на улице Глебовской произошел взрыв. Взрывотехники установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.
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Об этом сообщил руководитель следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Чиж на своей странице в Facebook.
По данным полиции, в результате взрыва были разбиты окна и поврежден фасад здания, а перед автомойкой в земле образовалась воронка.
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Информации о пострадавших в результате взрыва пока нет.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят расследование и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, в Нежине мужчина погиб в результате взрыва. Погибший мужчина 10 лет работал водителем в Нежинской районной раде. Пока неизвестно, что именно взорвалось.