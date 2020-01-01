В Харькове возле автомойки произошел взрыв

Взорвалась боевая граната.

Ночью 26 июля в Харькове на территории автомобильной мойки на улице Глебовской произошел взрыв. Взрывотехники установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.

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Об этом сообщил руководитель следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Чиж на своей странице в Facebook.

По данным полиции, в результате взрыва были разбиты окна и поврежден фасад здания, а перед автомойкой в земле образовалась воронка.

Фото из места событий facebook.com / Сергей Чиж

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Информации о пострадавших в результате взрыва пока нет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят расследование и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Фото из места событий facebook.com / Сергей Чиж

Напомним, в Нежине мужчина погиб в результате взрыва. Погибший мужчина 10 лет работал водителем в Нежинской районной раде. Пока неизвестно, что именно взорвалось.