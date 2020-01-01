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Папа Римский приветствовал перемирие на Донбассе

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Франциск надеется, что достигнутое Трехсторонней контактной группой соглашение о прекращении огня осуществят на практике.
Франциск высказался по Донбассу
Франциск высказался по Донбассу
 
В воскресенье, 26 июля, Папа Римский Франциск поддержал соглашение о прекращении огня на Донбассе, достигнутое Трехсторонней контактной группой, сообщает Vatican News.
 
"Я понимаю, что новое соглашение о прекращении огня на Донбассе недавно было принято в Минске членами Трехсторонней контактной группы. Я молюсь, чтобы то, что было согласовано, наконец-то было осуществлено на практике, включая эффективный процесс разоружения и разминирования", - сказал Папа Римский.
 
Напомним, что перемирие на Донбассе будут контролировать военные, участвовавшие в миротворческих миссиях ООН. 
 
О прекращении огня на Донбассе с 27 июля договорились на переговорах в Минске 22 июля.
 

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Теги: донбасс, Папа Римский, Папа Римский Франциск I, Перемирие на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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