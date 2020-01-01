Папа Римский приветствовал перемирие на Донбассе

В воскресенье, 26 июля, Папа Римский Франциск поддержал соглашение о прекращении огня на Донбассе, достигнутое Трехсторонней контактной группой, сообщает Vatican News.

"Я понимаю, что новое соглашение о прекращении огня на Донбассе недавно было принято в Минске членами Трехсторонней контактной группы. Я молюсь, чтобы то, что было согласовано, наконец-то было осуществлено на практике, включая эффективный процесс разоружения и разминирования", - сказал Папа Римский.

Напомним, что перемирие на Донбассе будут контролировать военные, участвовавшие в миротворческих миссиях ООН.