Перемирие на Донбассе: ВСУ готовы дать отпор
В Вооруженных силах создали дополнительные резервы, которые готовы давать отпор незаконным вооруженным формированиям в случае нарушения ими договоренностей.
Меры всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе не лишают украинских военнослужащих права давать ответ в случае нарушения договоренностей противником, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.
По словам Хомчака, украинские подразделения имеют право, в рамках норм международного права и национального законодательства, давать отпор противнику не только в случае наступательных действий.
Кроме того, в Вооруженных силах создали дополнительные резервы, которые готовы давать отпор войскам противника в случае нарушения ими договоренностей.
Пресс-центр ООС сообщает, что подразделения из состава Объединенных сил продолжают осуществлять подготовку к полному и всеобъемлющему прекращения огня на линии разграничения, которое вступает в силу с 27 июля.
Напомним, что перемирие на Донбассе должно начаться в 00:01 понедельника, 27 июля. Соответствующие договоренности были достигнуты Трехсторонней контактной группой.
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