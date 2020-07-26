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Перемирие на Донбассе: ВСУ готовы дать отпор

Комментариев: 3
В Вооруженных силах создали дополнительные резервы, которые готовы давать отпор незаконным вооруженным формированиям в случае нарушения ими договоренностей.
На Донбассе готовятся к "тишине"
На Донбассе готовятся к "тишине"
 
Меры всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе не лишают украинских военнослужащих права давать ответ в случае нарушения договоренностей противником, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.
 
По словам Хомчака, украинские подразделения имеют право, в рамках норм международного права и национального законодательства, давать отпор противнику не только в случае наступательных действий.
 
 
Кроме того, в Вооруженных силах создали дополнительные резервы, которые готовы давать отпор войскам противника в случае нарушения ими договоренностей.
 
Пресс-центр ООС сообщает, что подразделения из состава Объединенных сил продолжают осуществлять подготовку к полному и всеобъемлющему прекращения огня на линии разграничения, которое вступает в силу с 27 июля.
 
Напомним, что перемирие на Донбассе должно начаться в 00:01 понедельника, 27 июля. Соответствующие договоренности были достигнуты Трехсторонней контактной группой.
 
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Теги: донбасс, ВСУ, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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В0ЛАНД    26.07.2020, 18:09
Оценка:  -22
В0ЛАНД
Короче,перемирия не будет...
Вася_с_Иваново    26.07.2020, 18:06
Оценка:  -19
Вася_с_Иваново
Будут грабить!
Брюква_и_Клюква    26.07.2020, 18:09
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
С тебя нечего взять, нищеброд
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