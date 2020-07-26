Перемирие на Донбассе: ВСУ готовы дать отпор

Меры всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе не лишают украинских военнослужащих права давать ответ в случае нарушения договоренностей противником, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

По словам Хомчака, украинские подразделения имеют право, в рамках норм международного права и национального законодательства, давать отпор противнику не только в случае наступательных действий.

Кроме того, в Вооруженных силах создали дополнительные резервы, которые готовы давать отпор войскам противника в случае нарушения ими договоренностей.