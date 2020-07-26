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Зеленский обсудил с Путиным ситуацию на Донбассе

Комментариев: 7
Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе обмена пленными.
Зеленский поговорил с Путиным
Зеленский поговорил с Путиным
НГ
 
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба украинского главы государства.
 
В ходе переговоров стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже.
 
"Владимир Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренностей о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020, Президент Российской Федерации поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе", - говорится в сообщении пресс-службы.
 
Президенты двух стран обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведение сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам.
 
Зеленский отдельно поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына. Также президент Украины отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения пленных.
 
Стороны также обсудили Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и Закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.
 
Было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важность проведения следующего саммита Нормандской четверки в Берлине.
 
В свою очередь, в пресс-службе Кремля отметили, что телефонный разговор состоялся по запросу украинской стороны. 
 
Война на Донбассе в сообщении Кремля названа "внутриукраинским кризисом". 
 
 
"Дана позитивная оценка согласованию на заседании Группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля. Акцентирована важность безусловного соблюдения этих договорённостей участниками конфликта. С российской стороны подчёркнута приоритетность реализации принятых лидерами нормандского формата решений, в том числе по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы российского президента.
 
При этом, в Кремле отмечают, что Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как "противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования". 
 
Озабочен Путин и заявлениями украинских чиновников о необходимости пересмотра минских соглашений. Президенты также обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса.
 
Напомним, что перемирие на Донбассе должно начаться в 00:01 понедельника, 27 июля. Соответствующие договоренности были достигнуты Трехсторонней контактной группой.
 

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Теги: Путин, переговоры, донбасс, Владимир Зеленский, Перемирие на Донбассе, переговоры на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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В0ЛАНД    26.07.2020, 20:31
Оценка:  -22
В0ЛАНД
Стенограмму этого разговора в студию!
pisniar    26.07.2020, 19:55
Оценка:  -1
pisniar
Одним словом обговорили новые шаги капитуляции.
ВосставшийИзБана    26.07.2020, 19:27
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Что эти два кондома обсуждали? Как наш раненый солдат 4 дня умирал один без помощи? Или как бандиты расстреляли медика? Что?
Брюква_и_Клюква    26.07.2020, 19:59
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Это было не обсуждение, а доклад
tamarakoren    26.07.2020, 19:15
Оценка:  +1
tamarakoren
Все красные линии, все многотысячные петиции,все нарушения Законов - всё ни по чём. Основное предназначение,красив и по-тихому сдать Украину. Сценарий не бубочки,а Кремля. Исполнитель - членограй, ведущий кукловод беня. 73!! вы такого мира хотели? уставшие от войны?! Вам страна не нужна? а детям???
Shaab    26.07.2020, 18:59
Оценка:  -1
Shaab
Відзвітував про виконане і отримав нові вказівки.
Брюква_и_Клюква    26.07.2020, 18:54
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Бубочка исполнил все, что требовал Рамзанка Дыров.
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