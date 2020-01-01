В Украине может появится новая авиакомпания
Из-за создания новой компании могли уволить бывшего руководителя авиакомпании Sky Up Евгения Хайнацкого.
Новый руководитель SkyUp Дмитрий Сероухов рассказал, что увольнение бывшего главы компании Евгения Хайнацкого вызвано тем, что он "принимал активное участие в построении другого авиаперевозчика".
"Когда начался связанный с карантином кризис, мы всей командой усиленно работали над тем, чтобы спасти бизнес, находить новые возможности, оптимизировать все, что можно, и повысить нашу эффективность. Но, как оказалось, Евгений Хайнацкий, который был в нашей команде, работал на то, чтобы результат был у кого-то другого. Он принимал активное участие в построении другого авиаперевозчика, который будет работать на украинском рынке", — рассказал Сероухов в интервью Центру транспортных стратегий.
Других подробностей касательно новой авиакомпании пока нет.
Напомним, что за первые полгода 2020 объем пассажирских перевозок украинскими авиакомпаниями сократился на 67% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине государственной авиакомпании с самолетами Антонова.
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