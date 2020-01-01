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В Украине может появится новая авиакомпания

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Из-за создания новой компании могли уволить бывшего руководителя авиакомпании Sky Up Евгения Хайнацкого.
В Украине станет на одну авиакомпанию больше?
В Украине станет на одну авиакомпанию больше?
Printerest
 
Новый руководитель SkyUp Дмитрий Сероухов рассказал, что увольнение бывшего главы компании Евгения Хайнацкого вызвано тем, что он "принимал активное участие в построении другого авиаперевозчика".
 
"Когда начался связанный с карантином кризис, мы всей командой усиленно работали над тем, чтобы спасти бизнес, находить новые возможности, оптимизировать все, что можно, и повысить нашу эффективность. Но, как оказалось, Евгений Хайнацкий, который был в нашей команде, работал на то, чтобы результат был у кого-то другого. Он принимал активное участие в построении другого авиаперевозчика, который будет работать на украинском рынке", — рассказал Сероухов в интервью Центру транспортных стратегий.
 
Других подробностей касательно новой авиакомпании пока нет.
 
Напомним, что за первые полгода 2020 объем пассажирских перевозок украинскими авиакомпаниями сократился на 67% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
 

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Теги: авиация, авиакомпании, авиаперевозки
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Источник: korrespondent.net

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