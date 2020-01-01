Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В СНБО заявили об опасной утечке данных

Комментариев: 0
В DarkNet опубликовали реальные IP-адреса 45 сайтов с доменом "gov.ua" и больше 6500 с доменом "ua", среди них есть ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры.
В Украине проблема с кибербезопасностью
В Украине проблема с кибербезопасностью
 
Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО заявляет об утечке данных с сервиса Cloudflare, несущей угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов.
 
Сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию истинных IP-адресов для смягчения DDoS-атак, работы служб безопасности в интернете и сервисов сервера распределенных доменных имен.
 
 
"Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружили в DarkNet опубликованный перечень из почти 3 миллионов сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак. Опубликованный перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает угрозы направленных на них атак. В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом "gov.ua" и больше 6500 с доменом "ua", в частности, ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении на сайте СНБО.
 
Информация о части ресурсов является устаревшей, однако другая часть остается актуальной.
 
Координационный центр сообщил об угрозе основным субъектам кибербезопасности. Совместно осуществляется оповещение владельцев всех ресурсов, IP-адреса которых были скомпрометированы в результате утечки.
 
Владельцам скомпрометированных ресурсов рекомендуется, по возможности, оперативно изменить IP-адреса размещения веб-ресурсов и усилить мониторинг кибератак на указанные ресурсы.
 
В СНБО напомнили, что в начале июня зафиксировали на территории Украины новый тип DDOS-атаки, используемый для блокировки сетей провайдеров связи.
 
Напомним, что госдепартамент США готов выплатить до 2 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать двух украинцев, обвиненных в электронном мошенничестве и проникновении в базу данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: хакеры, СНБО, хакерская атака, утечка данных
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь