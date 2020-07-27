В Крыму назвали причину смерти пропавшего ребенка
Эксперты установили причину смерти ранее пропавшего под Симферополем трехлетнего мальчика. Причиной смерти ребенка пропавшего несколько дней назад, стало утопление. Об этом, в воскресенье, 26 июля, сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.
"Время наступления смерти соответствует времени его безвестного исчезновения", - говорится в сообщании.
Тело мальчика нашли в выгребной яме, расположенной рядом со входом в дом, где он проживал с семьей. Признаков криминальной смерти медики не нашли.
Сообщается, что следователи продолжают расследование.
Ранее сообщалось, что в Крыму в поселке Строгановка нашли пропавшего сына заключенного крымского татара Руслана Сулейманова.
Сообщалось, что ребенок пропал 24 июля в селе Строгановка Симферопольского района во время прогулки со старшей сестрой.
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