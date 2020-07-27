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В Крыму назвали причину смерти пропавшего ребенка

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В Крыму в поселке Строгановка нашли пропавшего сына заключенного крымского татара Руслана Сулейманова.
Ребенок погиб
Ребенок погиб
facebook.com/crimeansolidarity

Эксперты установили причину смерти ранее пропавшего под Симферополем трехлетнего мальчика. Причиной смерти ребенка пропавшего несколько дней назад, стало утопление. Об этом, в воскресенье, 26 июля, сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю. 

"Время наступления смерти соответствует времени его безвестного исчезновения", - говорится в сообщании. 

Тело мальчика нашли в выгребной яме, расположенной рядом со входом в дом, где он проживал с семьей. Признаков криминальной смерти медики не нашли.

Сообщается, что следователи продолжают расследование.

Ранее сообщалось, что в Крыму в поселке Строгановка нашли пропавшего сына заключенного крымского татара Руслана Сулейманова.

Сообщалось, что ребенок пропал 24 июля в селе Строгановка Симферопольского района во время прогулки со старшей сестрой.

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Теги: Крым, смерть, ребенок, несчастный случай
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗаелоПластинку    27.07.2020, 00:32
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
Русские начали убивать даже детей своих пленных. Естественно, по приказу сверху следов убийства не обнаружили
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