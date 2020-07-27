В Крыму назвали причину смерти пропавшего ребенка

В Крыму в поселке Строгановка нашли пропавшего сына заключенного крымского татара Руслана Сулейманова.

Эксперты установили причину смерти ранее пропавшего под Симферополем трехлетнего мальчика. Причиной смерти ребенка пропавшего несколько дней назад, стало утопление. Об этом, в воскресенье, 26 июля, сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

"Время наступления смерти соответствует времени его безвестного исчезновения", - говорится в сообщании.

Тело мальчика нашли в выгребной яме, расположенной рядом со входом в дом, где он проживал с семьей. Признаков криминальной смерти медики не нашли.



Сообщается, что следователи продолжают расследование.

Ранее сообщалось, что в Крыму в поселке Строгановка нашли пропавшего сына заключенного крымского татара Руслана Сулейманова.

Сообщалось, что ребенок пропал 24 июля в селе Строгановка Симферопольского района во время прогулки со старшей сестрой.

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