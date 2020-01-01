Авиакатастрофа МАУ: Украина готовит три сценария

Киев готовит три сценария на случай возможного отказа Тегерана от сотрудничества в расследовании катастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ.

В МИД Украины рассчитывают на развитие двустороннего переговорного процесса с Ираном в деле расследования авиакатастрофы украинского самолета авиакомпании МАУ в небе над Тегераном в начале года. Об этом, в воскресенье, 26 июля, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала Украина 24.

В то же время, он подчеркнул, что если переговоры с Ираном будут безрезультатными, Украина будет вынуждена применить "дополнительные инструменты защиты".

"Это механизмы, предусмотренные международными конвенциями. Первый вариант - инструмент Чикагской конвенции. Он предусматривает односторонний или многосторонний переговорный процесс со страной, на территории которой произошел инцидент. Второй вариант - вынесение этого вопроса на рассмотрение совета Международной организации гражданской авиации. Третий вариант - арбитраж или вынесение дела на рассмотрение Международного суда ООН", - уточнил Енин.

Дипломат акцентировал, что к таким шагам Украина будет вынуждена прибегнуть, если иранская сторона будет отказываться от проведения справедливого расследования.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что во Франции завершена расшифровка бортовых регистраторов самолета рейса PS752, и что информация с параметрического (FDR) и языкового (CVR) регистраторов самолета полностью расшифрована.

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