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Авиакатастрофа МАУ: Украина готовит три сценария

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Киев готовит три сценария на случай возможного отказа Тегерана от сотрудничества в расследовании катастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ.
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин
LIGA.net

В МИД Украины рассчитывают на развитие двустороннего переговорного процесса с Ираном в деле расследования авиакатастрофы украинского самолета авиакомпании МАУ в небе над Тегераном в начале года. Об этом, в воскресенье, 26 июля, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала Украина 24.

В то же время, он подчеркнул, что если переговоры с Ираном будут безрезультатными, Украина будет вынуждена применить "дополнительные инструменты защиты".

"Это механизмы, предусмотренные международными конвенциями. Первый вариант - инструмент Чикагской конвенции. Он предусматривает односторонний или многосторонний переговорный процесс со страной, на территории которой произошел инцидент. Второй вариант - вынесение этого вопроса на рассмотрение совета Международной организации гражданской авиации. Третий вариант - арбитраж или вынесение дела на рассмотрение Международного суда ООН", - уточнил Енин. 

Дипломат акцентировал, что к таким шагам Украина будет вынуждена прибегнуть, если иранская сторона будет отказываться от проведения справедливого расследования. 

Ранее во внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что во Франции завершена расшифровка бортовых регистраторов самолета рейса PS752, и что информация с параметрического (FDR) и языкового (CVR) регистраторов самолета полностью расшифрована.

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Теги: авиакатастрофа, Иран, МИД Украины, расследование, МАУ
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Источник: korrespondent.net

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