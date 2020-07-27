В МВД объяснили, почему не задействовали снайперов в Луцке

В силовом ведомстве считают, что спецоперация прошла успешно, так как все заложники остались живы.

Отказ силовиков задействовать снайперов для обезвреживания луцкого террориста Максима Кривоша, был обусловлен необходимостью предотвратить риски для жизни людей, которые были у него в плену, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Об этом, в воскресенье, 26 июля, он сказал в эфире телеканала Украина 24.

Замглавы МВД обратил внимание, что терроист "очень грамотно" подготовился к теракту и специально выбрал тот пассажирский транспорт, в котором есть шторки, а заложников посадил возле окон, сам же не показывался.

"Все разговоры о том, что надо было его прикончить выстрелом снайпера, они могут остаться опять-таки для диванных экспертов. Мы не могли рисковать жизнью никого из заложников", - объяснил Геращенко.

Геращенко подчеркнул, что главный результат спецоперации - все заложники остались живы.

"А то, что террорист находится за решеткой, я считаю, это успех", - объяснил Геращенко.

Напомним, захвативший автобус в Луцке Максим Кривош на заседании суда анонсировал продолжение его истории.

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