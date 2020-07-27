В МВД объяснили, почему не задействовали снайперов в Луцке
Отказ силовиков задействовать снайперов для обезвреживания луцкого террориста Максима Кривоша, был обусловлен необходимостью предотвратить риски для жизни людей, которые были у него в плену, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Об этом, в воскресенье, 26 июля, он сказал в эфире телеканала Украина 24.
Замглавы МВД обратил внимание, что терроист "очень грамотно" подготовился к теракту и специально выбрал тот пассажирский транспорт, в котором есть шторки, а заложников посадил возле окон, сам же не показывался.
"Все разговоры о том, что надо было его прикончить выстрелом снайпера, они могут остаться опять-таки для диванных экспертов. Мы не могли рисковать жизнью никого из заложников", - объяснил Геращенко.
Геращенко подчеркнул, что главный результат спецоперации - все заложники остались живы.
"А то, что террорист находится за решеткой, я считаю, это успех", - объяснил Геращенко.
Напомним, захвативший автобус в Луцке Максим Кривош на заседании суда анонсировал продолжение его истории.
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