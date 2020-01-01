В Донецкой области частично восстановили водоснабжение

Специалисты КП Компания Вода Донбасса начали подачу воды в Покровск и Покровскую группу городов.

В Донецкой области отремонтирован поврежденный участок трубопровода канала Северский Донец-Донбасс. Начата подача воды, сообщила накануне Донецкая облгосадминистрация.

"Специалисты КП Компания Вода Донбасса завершили ремонт поврежденного участка левой ветви трубопровода диаметром 2300 мм и восстановили ветку трубопровода диаметром 2100 мм канала Северский Донец-Донбасс, что позволило начать подачу воды в Покровск и Покровскую группу городов", – говорится в сообщении.

Указано, что на правой ветке трубопровода диаметром 2300 мм выполнены работы примерно на 30%. Сегодня работы будут продолжаться при условии соблюдения режима тишины и гарантий безопасности.

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Напомним, участок трубопроводов диаметром 2300 мм и 2100 мм в районе балки Шумы (в серой зоне между неподконтрольной Горловкой и подконтрольным украинской власти Торецком) была повреждена в результате обстрела. Из-за этой аварии была сокращена подача воды по каналу Северский Донец-Донбасс. Без воды остались девять крупных городов. Для проведения ремонтных работ было получено разрешение и подтверждение режима тишины в период с 23 по 31 июля.

Также сообщалось, что в начале июля из-за аварии на водопроводе без воды остались пять городов Донецкой области – Дружковка, Константиновка, частично Торецк, Славянск и Краматорск.

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