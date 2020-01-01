Главное 26 июля: Договор с Путиным и утечка данных

Подборка важных новостей за минувшие сутки.

Государственные и частные данные, хранящиеся на одном из сервисов, оказались под угрозой из-за утечки, президенты Украины и России договорились о полном прекращении огня на Донбассе. Мы определили основные события вчерашнего дня.

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Перемирие согласовано

Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы был затронут вопрос ситуации на востоке Украины. В результате стороны договорились о полном прекращении огня на Донбассе. Условия перемирия вступают в силу с 27 июля.

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Контроль миротворцев ООН

Выполнение договоренности относительно режима тишины в ООС будут контролировать военные-миротворцы ООН. Они уже прибыли на линию разграничения на Донбассе. В то же время украинским воинам позволят применять в случае необходимости самозащиту в рамках ст.51 Устава ООН.

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Угроза кибербезопасности

В Украине стало известно об утечке данных с сервиса Cloudflare. Об этом заявили в наццентре кибербезопасности при СНБО. Вмешательство сторонних лиц угрожает безопасности государственных и частных ресурсов. Их владельцам советуют обзавестись новыми IP-адресами размещения веб-ресурсов и тщательней мониторить возможные кибератаки.

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Минздрав заменил препарат от коронавируса

Из протокола лечения COVID-19 убрали противорвирусное лекарство Лопинавир/Ретонавир. Вместо него МОЗ внесло иммунодепрессивное и противовоспалительное средство Дексаметазон. Его рекомендуют применять при проблемах с дыхательными путями.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский обсудил с Путиным ситуацию на Донбассе.

