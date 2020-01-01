Накануне перемирия на Донбассе 13 раз открывали огонь

За минувшие сутки был ранен один украинский воин.

С полуночи 27 июля в ООС вступает в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. В то же время сутками ранее на Донбассе еще наблюдалась активность со стороны сепаратистов. Так, оккупанты в воскресенье, 26 июля, 13 раз стреляли по украинским позициям.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Обстрелы велись близ Водяного, Южного, Широкиного, Пищевика, Песков, Опытного и Лебединского. Там боевики применили минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы, вооружение БМП, БПЛА и стрелецкое оружие.

Возле населенного пункта Счастье использовали снайперское вооружение, а рядом с Авдеевкой выпустили три реактивных снаряда калибра 122 мм. Там же открывали огонь из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Во время обстрелов был ранен один солдат ВСУ. Его госпитализировали.

Помимо этого, боевики устроили провокацию недалеко от Новомихайловки и заминировали украинские позиции противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. Использование таких мин запрещено Оттавской конвенцией. При этом они могут взорваться в промежутке от 4 до 100 часов, сдетонировав уже в период перемирия. Поскольку ПОМ-2 запустили дистанционно, когда они сработают, в нарушении прекращения огня могут обвинить украинцев.

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Кроме проявления активности в зоне боевых действий, сепаратисты обстреляли жилые дома. Так, со стороны села Яковлевка были применены минометы в направлении Авдеевки. Одна из мин попала в крышу дачного дома, разрушив здание и спровоцировав пожар. Во дворе образовалось два провала. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

На участках разведения №1, №2 та № 3 обстрелов не зафиксировано.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский обсудил с Путиным ситуацию на Донбассе.

