На Луганщине пожар уничтожил посевы пшеницы

Сгорело 40 га хлебостоя.

В ликвидации пожара участвовало 19 человек. Фото иллюстративное depositphotos.com

Возгорание произошло близ села Ковалевка Сватовского района. Там у агрофирмы “Стельмаховская” воспламенилось пшеничное поле, площадью 103 га.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Огонь уничтожил 40 га посевов. Зерновые культуры на оставшейся площади 63 га удалось сохранить.

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В спасательной операции участвовало 19 человек, в том числе и 15 сотрудников из личного состава ГСЧС. Также к тушению привлекали 5 единиц техники.

Напомним, ранее мы писали, что обстрел сепаратистов спровоцировал лесной пожар на Луганщине.

