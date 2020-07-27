У главы Баканова нашли элитный особняк на озере

Появились фото и видео виллы.

СМИ показали элитную загородную резиденцию главы Службы безопасности Ивана Баканова. Стоимость двухэтажного особняка с персональным озером в декларации не указана, поскольку дом находится на стадии строительства.

Читай также: Фильм "Земляне" взорвал в поисковые тренды после видео Зеленского

Об этом сообщает Страна.ua.

Отметим, в декларации Баканова указано, что его семья из 4 человек проживает в Киеве. В столице у главы СБУ есть квартира на 56 кв. м, что равно площади стандартной "двушки".

Вряд ли тут ютится семья Баканова из четверых человек (родители, взрослый сын и еще один школьник). Поэтому наш путь лежит в село Ходосовка, где находится загородная резиденция руководителя Службы безопасности, - сказано в сообщении.

Читай также: Иностранные спецслужбы используют украинский "криминал" – Баканов

Также в декларации Баканова фигурирует двухэтажный дом небольшого метража. Ни его площадь, ни цена не указаны, так как он проходит по документам как объект, где еще не законченного строительство и домовладение не введено в эксплуатацию.

К слову, участки, на которых строится дом, Баканов приобрел не все сразу. Сначала, в 2006 году стал собственником двух наделов (16 соток без указания стоимости). Затем в 2013 году пай купила его жена Оксана Лазаренко, а в 2018 - крошечный еще клочок и сам Иван, который в то время работал директором ООО "Студия "Квартал 95".

Сегодня у супругов на двоих есть около 43 соток земли.

Находим на кадастровой карте участки Баканова. Едем по указанному в выписке адресу. Находим двор с ухоженным садом, персональным озером, и двухэтажным особняком. А вокруг простые соседи с огородами и теплицами, - пишет издание.

Журналисты отметили, что территория не охраняется, а дом видно, что обжитой. На территории слышен собачий лай и стоят лейки, инструменты, сушилка для белья, на помосте у озера ротанговая садовая мебель, на летней кухне лежит все для барбекю.

Дом Баканова Страна

Также журналисты отметили, что за территорией следят ландшафтные дизайнеры. Все деревья аккуратно подстрижены в форме круга, растут голубые ели и другие хвойные деревья.

Напомним, известно, что делал глава СБУ Баканов во время теракта в Луцке. Ведомство прокомментировало отсутствие своего шефа в Луцке.