На Прикарпатье мужчина попал в больницу из-за гранаты товарища
Инцидент произошел на Ивано-Франковщине. Там 39-летний житель поселка Перегинское пришел в гости к 51-летнему товарищу. Они повздорили, все закончилось трагедией.
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Об этом сообщает ГУНП в Ивано-Франковской области.
Перепалка возникла во время застолья, когда мужчины распивали алкоголь. В итоге гость достал похожий на гранату РГД-5 предмет и, оторвав чеку, бросил его на пол в сторону приятеля. Сам он при этом отошел к входной двери.
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В итоге хозяин дома получил осколочные ранения грудной клетки, живота, головы и ног. У него также диагностировали травматический шок второй степени. Потерпевшего увезли в районную больницу.
Элементы боеприпаса изъяты, также найдены другие вещдоки. Все это отправят на экспертизу.
После взрыва правонарушитель скрылся с места происшествия. Полицейские нашли его дома и задержали. Злоумышленника будут судить по двум статьям УК. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Нежине мужчина погиб в результате взрыва.