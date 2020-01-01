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На Прикарпатье мужчина попал в больницу из-за гранаты товарища

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Боеприпас сдетонировал дома у 51-летнего местного жителя.
Мужчина бросил гранату, отойдя к входной двери
Мужчина бросил гранату, отойдя к входной двери
if.npu.gov.ua

Инцидент произошел на Ивано-Франковщине. Там 39-летний житель поселка Перегинское пришел в гости к 51-летнему товарищу. Они повздорили, все закончилось трагедией.

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Об этом сообщает ГУНП в Ивано-Франковской области.

Перепалка возникла во время застолья, когда мужчины распивали алкоголь. В итоге гость достал похожий на гранату РГД-5 предмет и, оторвав чеку, бросил его на пол в сторону приятеля. Сам он при этом отошел к входной двери.  

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В итоге хозяин дома получил осколочные ранения грудной клетки, живота, головы и ног. У него также диагностировали травматический шок второй степени. Потерпевшего увезли в районную больницу.

Элементы боеприпаса изъяты, также найдены другие вещдоки. Все это отправят на экспертизу.

После взрыва правонарушитель скрылся с места происшествия. Полицейские нашли его дома и задержали. Злоумышленника будут судить по двум статьям УК. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.  

Злоумышленника задержали дома
Злоумышленника задержали дома
if.npu.gov.ua

Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы
Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы
if.npu.gov.ua

Изъяты вещдоки
Изъяты вещдоки
if.npu.gov.ua

Напомним, ранее мы сообщали, что в Нежине мужчина погиб в результате взрыва.

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Теги: Ивано-Франковская область, взрыв, граната, застолье, злоумышленник, лишение свободы
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