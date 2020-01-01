Кулеба летит в Польшу: Опубликована программа

Министр иностранных дел Украины встретится с польским и литовским коллегами.

Сегодня, 27 июля, начнется двухдневный визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Польшу. Он встретится с польским и литовским коллегами, информирует пресс-служба МИД.

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Основная цель поездки – координация действий с польской стороной в отношении развития двухстороннего и многостороннего сотрудничества.

27 июля глава украинского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем. Дипломаты также будут присутствовать на открытии нового корпуса украинского посольства.

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28 июля Кулеба, Чапутович и глава литовского МИД Линас Линкявичус побывают в литовско-польско-украинской бригаде, которая создана в 2009 году.

Ранее Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина передумала заключать таможенный союз с ЕС. Но при этом наша страна рассчитывает на упрощении таможенных процедур. Приоритет для Украины - интеграция в энергетический и цифровой рынки Евросоюза и промышленный безвиз.