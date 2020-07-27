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Украина вошла в ТОП-15 стран по интересу к БДСМ: рейтинг Pornhub

Комментариев: 1
Появился свежий рейтинг от порноресурса.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
instagram.com/fmfstudrada

Украина вошла в ТОП-15 стран, жители которых чаще, чем в среднем в мире, ищут порно в жанре БДСМ. 

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Об этом сказано в свежем рейтинге крупнейшего порносайта Pornhub.

Отмечается, что пользователи сайта из Украины БДСМ-видео ищут на 23% больше, чем в среднем по миру. В соседней Венгрии - на 11%, Польше - 15%, Словакии - 24%,  России - 38%, Беларуси - 40%.

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Кроме того, самый большой интерес к жанру БДСМ зафиксирован в Гонконге (+61%), Швейцарии (+54%), Германии (50%), Австрии (+47%) и  Японии (+42%).

По данным сайта, женщины на 86% чаще чем мужчины ищут БДСМ-видео и на 136% чаще вбивают в поиск гей-БДСМ.

Напомним, жителя Полтавщины оштрафовали за загрузку видео на Pornhub. Мужчине придется заплатить 3 400 грн. штрафа и 1 256 грн. за работу эксперта. У него также конфисковали два камеры, два ноутбука и другое оборудование.

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Теги: Pornhub, БДСМ
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    27.07.2020, 11:07
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Последние президентские и парламентские выборы очень ярко показали склонность большинства избирателей к мазохизму.
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