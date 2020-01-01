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Под Киевом бус столкнулся с легковушкой, погиб человек

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Микроавтобус отбросило в отбойник и столб.
Машина влетела в отбойник
Машина влетела в отбойник
dtp.kiev.ua

ДТП произошло утром в понедельник, 27 июля, на Бориспольской трассе. Там близ Киева микроавтобус врезался в легковую машину.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

После столкновения бус отбросило с проезжей части. Он влетел в отбойник, а после въехал в столб.

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По предварительным данным, погиб один человек – водитель микроавтобуса. Известно, что, в его машине не было пассажиров. О других жертвах не сообщается.

Обе машины здорово пострадали в аварии, по всей дороге разбросаны детали. Обстоятельства выясняют оперативники, которые работают на месте. Туда же выехала скорая помощь.

Авто оказались повреждены
Авто оказались повреждены
dtp.kiev.ua / Facebook

Водитель микроавтобуса погиб
Водитель микроавтобуса погиб
dtp.kiev.ua / Facebook

Запчасти разлетелись по всей трассе
Запчасти разлетелись по всей трассе
dtp.kiev.ua / Facebook

Напомним, ранее мы писали, что Потап рассказал о страшном ДТП, в которое попала Каменских.

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Теги: водитель, трасса, авария, ДТП, Киев, Борисполь, Погибший, легковушка, микроавтобус
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