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На волынском озере перевернулся катамаран с людьми

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Спасатели своевременно всем помогли. Никто не пострадал.
Сотрудники ГСЧС в Волынской области
Сотрудники ГСЧС в Волынской области
dsns.gov.ua

В минувший уик-энд в Волынской области на озере Свитязь перевернулся катамаран и в воде оказались восемь человек, в том числе двое детей. Спасатели прибыли вовремя и предотвратили беду, информирует ГСЧС Украины.

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Происшествие произошло 26 июля возле поселка Шацк. Восемь человек оказались в воде. Двое из них – дети 12 и 6 лет. 

В том месте, где перевернулся катамаран, глубина достигает 3 метров. Ни у кого из людей, которые оказались в воде, не было спасательных жилетов. К счастью, никто из них не пострадал, так как спасатели оперативно прибыли на место происшествия.

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Для безопасного купания нужно правильно выбирать место для отдыха, соблюдать правила безопасности, не употреблять алкоголь, а родители должны постоянно наблюдать за детьми.

Ранее стало известно, что в июне 2020 года в Украине утонули 234 человека. Из них 36 – дети. 

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Теги: озеро, катамаран
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