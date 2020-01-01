В Одессе запускали салют и устроили пожар

Загорелась сухая трава.

Инцидент произошел на проспекте Небесной Сотни в Одессе. Там неизвестные запустили салют в жилом квартале.

Читай также: На Луганщине пожар уничтожил посевы пшеницы

Об этом сообщается в Телеграм-канале “Подслушано Одесса”, где появилось видео с места происшествия.

В итоге праздничного настроения фейерверк не добавил. Искры упали в сухую траву, после чего она моментально загорелась.

Неизвестные отмечали праздник. Решили украсить вечер салютом, взамен получили пожар, - отметили авторы ролика.

Читай также: На Прикарпатье мужчина попал в больницу из-за гранаты товарища

“Виновники торжества”, по данным очевидцев, сбежали. Благо, сотрудники “Инфоксводоканала” оказались поблизости и сразу начали тушить пламя.

Напомним, ранее мы писали, что накануне перемирия на Донбассе 13 раз открывали огонь.

