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В Одессе запускали салют и устроили пожар

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Загорелась сухая трава.
Искры попали в траву
Искры попали в траву
t.me/odessa_hello

Инцидент произошел на проспекте Небесной Сотни в Одессе. Там неизвестные запустили салют в жилом квартале.

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Об этом сообщается в Телеграм-канале “Подслушано Одесса”, где появилось видео с места происшествия.

В итоге праздничного настроения фейерверк не добавил. Искры упали в сухую траву, после чего она моментально загорелась.

Неизвестные отмечали праздник. Решили украсить вечер салютом, взамен получили пожар, - отметили авторы ролика.

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“Виновники торжества”, по данным очевидцев, сбежали. Благо, сотрудники “Инфоксводоканала” оказались поблизости и сразу начали тушить пламя.

Напомним, ранее мы писали, что накануне перемирия на Донбассе 13 раз открывали огонь.

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Теги: салют, пожар, фейерверк, Одесса, пламя, водоканал
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