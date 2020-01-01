Умеренная жара и средние осадки: Укргидрометцентр дал прогноз на август

Появился прогноз погоды на последний месяц этого лета.

В августе 2020 года средняя месячная температура в стране ожидается в пределах 19-24 градусов тепла. При этом в горных районах температура будет порядка ниже - 16-17 градусов тепла. Это на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

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Такой прогноз дал Укргидрометцентр.

Синоптики отметили, что месячное количество осадков ожидается 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Синоптические наблюдения свидетельствуют о том, что в августе средняя месячная температура воздуха 17-20 градусов тепла, на юге и юго-востоке страны местами 21-23 градусов, в горных районах 11-16 градусов тепла.

В августе 2020 года абсолютный максимум температуры воздуха составляет 34-41 градусов, в Луганской области местами 42 градусов, в горных районах 26-33 градусов.

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Абсолютный минимум - 1-7 градусов тепла, на юге до 11 градусов тепла, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0-2 градуса мороза.

Касательно осадков, синоптики отметили, что среднее месячное количество осадков составляет в южной части 27-59 мм, на остальной территории 35-76 мм, в Карпатах и на Прикарпатье - до 145 мм

Заморозки на поверхности почвы вероятны в конце месяца в Украине, кроме южных и большинства центральных областей, - говорится в сообщении.

Напомним, курортное Яремче засыпало градом. Местные жители выложили в Сеть фото и видео.