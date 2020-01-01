Потоп в Бердянске: город затопило после ливня

Центр Бердянска затоплен, в некоторых микрорайонах нет электричества.

Потом в Бердянске brd24.com

В ночь на 27 июля сильный ливень превратил в реки улицы Бердянска, информирует Бердянск 24. За минувшую ночь и утро в городе выпало 49,2 мм осадков.

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По состоянию на утро, 27 июля, центр Бердянска затоплен, в том числе полностью проспект Труда. Проезд транспорта затруднен. На фотографиях, сделанных очевидцами, видно, как автомобили практически “плавают“ по затопленным улицам.

В некоторых микрорайонах нет электричества. Отсутствует электричество и в некоторых центральных районах города.

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По данным Бердянской морской гидрометеостанции, за минувшую ночь и утро в этом приморском городе выпало 49, 2 мм осадков. Сила ветра достигала 16 м\с.

Ранее сообщалось, что 21 июля на Киев обрушился сильный ливень и град. Затопило несколько улиц. Упавшие деревья повредили автомобили. К счастью, никто из людей не пострадал.