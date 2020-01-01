Только 18% "скорых" приезжают на вызов вовремя – Степанов

Министр нашел виновных в том, что "скорые" постоянно опаздывают на вызовы.

На вызов вовремя приезжает только 1 из 5 скорых depositphotos.com

Две трети пациентов, которые вызывают “скорую“, вовремя не получают экстренную медицинскую помощь. Об этом сообщили министр здравоохранения Максим Степанов и замминистра Ирина Садовьяк на брифинге 27 июля.

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“Те нормативы, которые установлены, они составляют 10 минут по городу и 20 минут за городом“, - сказал Степанов.

По его словам, в такие нормативы должны вкладываться не менее 75% машин скорой помощи. Однако лишь в 17-18% случаях машина укладывается в нужное время приезда.

Из общего количества случаев, а это 6,8 миллиона вызовов, 4,7 миллиона являются несвоевременными. Это очень плохие показатели, - добавила заместитель министра Ирина Садовьяк.

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Одной из причин нынешних задержек Максим Степанов считает то, что другие водители не всегда уступают “скорой“ на дороге.

Напомним, Степанов рассказал, почему ПЦР-тесты иногда дают ложный результат. По словам министра, иногда вируса может не оказаться в том месте, откуда берут мозок.