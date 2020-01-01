Только 18% "скорых" приезжают на вызов вовремя – Степанов
Две трети пациентов, которые вызывают “скорую“, вовремя не получают экстренную медицинскую помощь. Об этом сообщили министр здравоохранения Максим Степанов и замминистра Ирина Садовьяк на брифинге 27 июля.
Читай также: Готова ли Украина ко второй волне COVID-19 осенью
“Те нормативы, которые установлены, они составляют 10 минут по городу и 20 минут за городом“, - сказал Степанов.
По его словам, в такие нормативы должны вкладываться не менее 75% машин скорой помощи. Однако лишь в 17-18% случаях машина укладывается в нужное время приезда.
Из общего количества случаев, а это 6,8 миллиона вызовов, 4,7 миллиона являются несвоевременными. Это очень плохие показатели, - добавила заместитель министра Ирина Садовьяк.
Читай также: С 1 сентября заплаты врачей увеличатся на 3500 грн
Одной из причин нынешних задержек Максим Степанов считает то, что другие водители не всегда уступают “скорой“ на дороге.
Напомним, Степанов рассказал, почему ПЦР-тесты иногда дают ложный результат. По словам министра, иногда вируса может не оказаться в том месте, откуда берут мозок.