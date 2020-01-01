На Кировоградщине пьяный автомобилист убегал от копов и протаранил столб

В салоне машины было трое пассажиров, в том числе и ребенок.

Инцидент произошел в Кропивницком, областном центре Кировоградского региона. Там инспекторы полиции заметили на ул. Сечевой “УАЗ”, который ехал с неисправными фарами в темноте.

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Об этом сообщает Патрульная полиция в Кировоградской области.

Когда оперативники попросили водителя притормозить, он проигнорировал просьбу и стал убегать. Однако вскоре, не справившись с управлением, влетел в электроопору. От удара та упала на машину.

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Водитель вез троих пассажиров, среди которых был ребенок. Патрульные осторожно достали малыша из авто и перенесли в безопасное место.

О пострадавших ничего не сообщается. Известно, что на место вызвали скорую и следователя.

Копы заметили у 29-летнего автомобилиста признаки алкогольного опьянения. Осмотр в больнице показал в его крови наличие 1,89 промилле спирта, что почти в 10 раз выше нормы. Кроме того, оказалось, что он сел за руль, не имея прав.

На нарушителя составили 4 админпротокола. Ему придется выплатить штраф.

Автомобилист ехал без прав facebook.com/kroppolice

Машина врезалась в столб facebook.com/kroppolice

Наличие алкоголя в крови водителя в 10 раз превысило норму facebook.com/kroppolice

Напомним, ранее мы писали, что в Николаеве пьяный водитель Lexus убегал от копов в трусах.

