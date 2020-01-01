Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Кировоградщине пьяный автомобилист убегал от копов и протаранил столб

Комментариев: 0
В салоне машины было трое пассажиров, в том числе и ребенок.
Электроопора упала на "УАЗ"
Электроопора упала на "УАЗ"
facebook.com/kroppolice

Инцидент произошел в Кропивницком, областном центре Кировоградского региона. Там инспекторы полиции заметили на ул. Сечевой “УАЗ”, который ехал с неисправными фарами в темноте.

Читай также: В Киеве виновник аварии спрятался от копов на кресте

Об этом сообщает Патрульная полиция в Кировоградской области.

Когда оперативники попросили водителя притормозить, он проигнорировал просьбу и стал убегать. Однако вскоре, не справившись с управлением, влетел в электроопору. От удара та упала на машину.

Читай также: На Одесчине пьяный водитель надышал в “алкотрубку“ на рекорд

Водитель вез троих пассажиров, среди которых был ребенок. Патрульные осторожно достали малыша из авто и перенесли в безопасное место.

О пострадавших ничего не сообщается. Известно, что на место вызвали скорую и следователя.

Копы заметили у 29-летнего автомобилиста признаки алкогольного опьянения. Осмотр в больнице показал в его крови наличие 1,89 промилле спирта, что почти в 10 раз выше нормы. Кроме того, оказалось, что он сел за руль, не имея прав.

На нарушителя составили 4 админпротокола. Ему придется выплатить штраф.

Автомобилист ехал без прав
Автомобилист ехал без прав
facebook.com/kroppolice

Машина врезалась в столб
Машина врезалась в столб
facebook.com/kroppolice

Наличие алкоголя в крови водителя в 10 раз превысило норму
Наличие алкоголя в крови водителя в 10 раз превысило норму
facebook.com/kroppolice

Напомним, ранее мы писали, что в Николаеве пьяный водитель Lexus убегал от копов в трусах.

Поделись:
Теги: нарушение, штраф, водитель, Кропивницкий, Кировоградская область, патрульные, погоня, пьянство за рулем
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь