Прекращение огня на Донбассе: В Минобороны сделали заявление
Министерство обороны Украины опубликовало перечень действий, запрещенных в рамках приказа о прекращении огня на Донбассе.
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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно достигнутым договоренностям 22 июля, руководство ВСУ издало приказ, который предусматривает введение дополнительных мер по усилению режима прекращения огня в регионе.
В частности, с полуночи 27 июля запрещено:
- запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;
- запрет на применение огня, включая снайперский;
- запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;
- эффективное применение дисциплинарных мер за нарушения режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;
- создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе.
Огонь в ответ в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет сообщена ТКГ, - уточнили в Минобороны.
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Также в ведомства отметили, что наступательными действиями считаются любые попытки изменить позиционное размещение войск на момент принятия заявления о прекращении огня. Сюда входит также дополнительное инженерное оборудование позиций, и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе - с целью проведения разведывательных или диверсионных действий.
СММ ОБСЕ будет способствовать и оказывать поддержку сторонам в выполнении этих мероприятий, согласованных ими, без ущерба установленным процедурам информирования или любым другим аспектам полного выполнения положений мандата Миссии, - добавили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне перемирия на Донбассе 13 раз открывали огонь. За минувшие сутки был ранен один украинский воин.