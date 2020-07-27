Прекращение огня на Донбассе: В Минобороны сделали заявление

Ведомство развернуто ответило на все вопросы.

Министерство обороны Украины опубликовало перечень действий, запрещенных в рамках приказа о прекращении огня на Донбассе.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно достигнутым договоренностям 22 июля, руководство ВСУ издало приказ, который предусматривает введение дополнительных мер по усилению режима прекращения огня в регионе.

В частности, с полуночи 27 июля запрещено:

запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;

запрет на применение огня, включая снайперский;

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;

эффективное применение дисциплинарных мер за нарушения режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;

создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе.

Огонь в ответ в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет сообщена ТКГ, - уточнили в Минобороны.

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Также в ведомства отметили, что наступательными действиями считаются любые попытки изменить позиционное размещение войск на момент принятия заявления о прекращении огня. Сюда входит также дополнительное инженерное оборудование позиций, и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе - с целью проведения разведывательных или диверсионных действий.

СММ ОБСЕ будет способствовать и оказывать поддержку сторонам в выполнении этих мероприятий, согласованных ими, без ущерба установленным процедурам информирования или любым другим аспектам полного выполнения положений мандата Миссии, - добавили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне перемирия на Донбассе 13 раз открывали огонь. За минувшие сутки был ранен один украинский воин.