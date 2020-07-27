Житель Западной Украины закатал котенка в банку и снял видео

Парень выложил ролик в сеть, после чего был задержан полицией.

Мучителю грозит до 3 лет ограничения свободы facebook.com/Червоноградський-відділ-поліції

Инцидент произошел во Львовской области. Там 20-летнего уроженца Сокальского района поймали на жестоком обращении с животными.

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Об этом сообщает Червоноградский отдел полиции.

Парень закрыл в банку котенка, при этом сняв свои действия на видео. Позже он выложил ролик в Инстаграм.

Благодаря неравнодушным пользователям сети молодого человека вычислили. Оперативники вскоре вышли на него и задержали, увезли в отделение. Котенка у него забрали, к счастью, он был цел.

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Будет проведена проверка по факту и внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований.

Открыто уголовное производство. За жестокое обращение с животными злоумышленнику грозит до трех лет ограничения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в Британии умер старейший в мире кот.

