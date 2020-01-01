На Закарпатье женщина пыталась вывезти детей в Италию по липовым документам

Появились первые детали из места событий.

В Закарпатской области на пункте пропуска "Тиса" задержали женщину, которая пыталась по поддельным документам вывезти за границу двух малолетних детей.

Читай также: На Закарпатье выявили фуру с 250 "литрами" янтаря в бензобаке

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

В ведомстве рассказали, что во время паспортного контроля пассажиров микроавтобуса Mercedes, следовавшего в Италию, у пограничников возникли сомнения относительно законности выдачи одного из документов.

По данным пограничников, инцидент произошел 26 июля. Так вместе с паспортами женщина предоставила заявление от отца о согласии на вывоз двух восьмилетних мальчиков за границу. Она утверждала, что согласие от отца получено в генеральном консульстве Украины в Милане, однако во время углубленной проверки документа было установлено, что заявление - поддельное.

Читай также: Полицейские задержали наркоторговцев благодаря кинематографу

В связи с этим пограничники направили в Нацполицию сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов". После завершения процессуальных мер в отношении несовершеннолетних было вынесено решение об отказе в пропуске.

На данный момент дети вместе с сопровождающим вернулись на территорию Украины.

Напомним, близ польской границы засекли псевдо-пограничника с наркотиками. Мужчина под видом госслужащего пытался незаконно покинуть страну.