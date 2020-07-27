На Полтавщине четвертый день не могут найти сбежавшего террориста

После того, как 23 июля мужчина отпустил заложника и сбежал, полицейские не могут его найти.

По состоянию на 11:30 утра понедельника, 27 июля полиция до сих пор не смогла задержать полтавчанина Романа Скрипника, который 23 июля захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке. Об этом главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина сообщила в комментарии “Украинской правде“.

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“Пока еще не задержали. Поиски продолжаются. Активно включились все работники полиции Полтавской области, используется и помощь Нацгвардии, спецназ, кинологи с собаками и специальная техника. Максимально весь человеческий и технический ресурс задействованы. Розыск продолжается и днем, и ночью“, - рассказала представитель полиции.

По словам Лариной, зоной поисков определен Миргородский район. Его разбили на квадраты, прорабатывают населенные пункты, леса и поля, проверяют здания и природные укрытия – поля кукурузы или злаковых.

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Отмечается, что сложность розыска связана с тем, что трудно спрогнозировать действия беглеца. Также трудностей добавляет большая территория поиска и особенности природного ландшафта – правоохранители вынуждены возвращаться к некоторым участкам по несколько раз, чтобы проверить их.

Напомним, 23 июля в Полтаве мужчина взял в заложники полицейского после того, как его поймали на попытке угнать автомобиль. После неудачной попытки скрыться вместе с заложником террорист отпустил его и скрылся.