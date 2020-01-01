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На границе с Польшей застряло более 1 000 грузовиков

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Вне очереди едут пустые фуры и грузовики, везущие быстропортящийся товар.
Водители ждут несколько суток
Водители ждут несколько суток
Фокус

На украинско-польской границе на пункте пропуска “Ягодин“ образовалась гигантская очередь из свыше 1 000 грузовиков, сообщает ТСН. Еще больше очередь на польской стороне.

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Для того, чтобы заехать на пункт пропуска “Ягодин“, водителям большегрузов сейчас приходится ждать трое суток. На Украине очередь достигает 10 километров, а в Польше еще больше – около 20 километров. Иногда машины не продвигаются ни на один метр за несколько часов. 

Вне очереди идут пустые фуры и грузовики, везущие быстропортящийся товар. 

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Таможенники утверждают, что они работают в штатном режиме. За смену проезжает 200 автомобилей. То есть пропускная способность не снизилась. Объяснений два. Во-первых, очередь образовались в выходные дни, когда транспорта всегда больше. Во-вторых, на польской стороне ремонтируют трассу. 

Ранее стало известно, что в восьми международных автомобильных пунктах пропуска на границе с Польшей в очередях стоят более 1 300 автомобилей. При этом на границах с Румынией и Словакией заторов почти нет.

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Теги: Ягодин, грузовики, фуры
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