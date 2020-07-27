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Боевики уже дважды нарушили новый режим прекращения огня – Штаб ООС

Комментариев: 2
Сразу после полуночи были обстреляны позиции 36-й бригады, а в 9 утра – 79-й бригады.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фотоархив Минобороны

Боевики на Донбассе несколько раз нарушили режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который начался с 27 июля. Об этом сообщил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко во время брифинга, пишет hromadske.

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“Со стороны противника в 0:20 и в 0:45 был обстрел 36-й отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны Объединенных сил нет. Наши подразделения молчат“, - сказал Кравченко во время брифинга.

Он добавил, что обстрел не нес угрозы жизни и здоровью военнослужащих.

Также Кравченко сообщил о втором обстреле.

Около 9 утра в зоне ответственности 79-й бригады с помощью ручных противотанковых гранатометов противник произвел три выстрела, - заявил он.

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По словам командующего, ситуация на Донбассе остается под контролем.

Напомним, с понедельника, 27 июля, на Донбассе начал действовать новый режим прекращения огня, о котором в Минске договорились участники Трехсторонней контактной группы.

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Теги: Штаб ООС, Донбасс, обстрел, боевики, перемирие
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Комментариев (2)
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tamarakoren    27.07.2020, 13:32
Оценка:  0
tamarakoren
Звонок,иницированный Украиной,в кремль будет?? или у ссаныча все обстрелы "под контролем" и "согласно плану"? может тело палкой потыкать! Бьют по нашим!!
Muzobozz    27.07.2020, 13:31
Оценка:  -25
Muzobozz
Это наверняка был ответный огонь.Нужно слушать лишь ОБСЕ.Нашим песдунам-убийцам веры очень давно нет.У них и"кондиционеры взрываются"и"мирные люди сами себя обстреливают и тысячами убивают"...
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