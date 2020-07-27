Венедиктова представила нового главу прокуратуры Киева
В понедельник, 27 июля, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова представила коллективу прокуратуры города Киева нового руководителя - Олега Кипера.
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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Отмечается, что ранее Олег Кипер занимал должность заместителя прокурора города Киев.
Ирина Венедиктова отметила, что от нового руководителя столичной прокуратуры ожидает эффективной и слаженной работы.
Задач много, но надеюсь, что коллектив столичной прокуратуры, работая единой командой, обеспечит их эффективное выполнение, а результаты будут соответствовать запросу общества, - отметила генеральный прокурор.
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В свою очередь, Олег Кипер поблагодарил за доверие и заверил, что приложит максимум усилий для эффективного выполнения поставленных задач.
Напомним, украинские суды удовлетворили 15 исков прокуроров с требованием возобновления на должности после аттестации. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в ходе выступления в среду, 15 июля, на заседании комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.