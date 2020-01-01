“Ушла под воду”: Курортную Кирилловку затопил ливень

Появились фото и видео из места событий.

Море в тот день также бушевало скрин

На популярном украинском курорте Кирилловка, который находится в Запорожской области на побережье Азовского моря, в воскресенье, 26 июля, прошел сильнейший ливень. Стихия затопила улицы поселка настолько, что место отдыха стало практически продолжением Азовского моря.

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Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Отмечается, что поселок оказался не готовым к такому количеству осадков одновременно. Ливневые стоки в Кирилловке не справились. Азовский проспект в центре поселка полностью затопило.

Очевидцы говорят, что улицы поселка за считанные минуты превратились в реки. Передвигаться по ним пришлось по колено в воде.

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Стихия надвинулась настолько быстро, что уличные продавцы не успели спрятать свой товар. Автомобили фактически плыли по улицам Кирилловки.

Кроме того, в тот момент в Азовском море был шторм.

Напомним, в Атлантическом океане сформировался первый ураган в этом году. В Атлантическом океане сформировался первый ураган в этом году.