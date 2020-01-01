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На Одесчине откопали уникальный сосуд XVIII века

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Археологи относят находку к временам Османской империи.
Внутри была прозрачная жидкость
Внутри была прозрачная жидкость
facebook.com/Андрей Красножон

Ценный артефакт был обнаружен в Белгороде-Днестровском Одесской области. Там во время раскопок в Аккерманской крепости нашли старинную бутылку с прозрачной жидкостью.

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Об этом сообщил местный краевед, историк Андрей Красножон и показал фото.

По его словам, предмет откопали студенты, участвующие в Белгород-Тирской экспедиции. Сосуд из стекла сохранился абсолютно целым.

Бутылка извлечена без повреждений – студенты молодцы, - написал Красножон. 

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По предварительным оценкам историков, находка относится к XVIII веку, датирована примерно 1798 годом. Специалисты предполагают, что она осталась в этих краях со времен Османской империи, но попала туда из другой страны.

Напомним, ранее мы сообщали, что одесские дайверы нашли на пляже пулемет “Максим”.

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Теги: раскопки, Белгород-Днестровский, артефакт, находка, бутылка, историк, Одесская область, крепость, империя, археологи
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