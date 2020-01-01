Минздрав назвал регионы, где нельзя смягчать карантин

За последние сутки из перечня проблемных выбыли сразу три региона.

По состоянию на понедельник, 27 июля, в Украине к ослаблению карантина не готовы шесть областей. Из списка по сравнению с прошлыми сутками выбыли три региона. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Согласно нормативам министерства, ослаблять карантин нельзя, если загруженность больничных коек в регионе превышает 50%, охват населения тестированием ниже 24 на 100 тысяч населения, среди протестированных выявление больных превышает 11%, или динамика прироста новых больных составляет более 10%.

Так, по данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:

Винницкая область (динамика 27,33%);

Волынская область (динамика 48,01%);

Читай также: В Киеве обнаружили коронавирус в монастыре ПЦУ Закарпатская область (загруженность коек 63,39%);

Закарпатская область (загруженность коек 63,39%); Львовская область (выявление 11,35%);

Тернопольская область (динамика 53,13%);

Черновицкая область (выявление 11,89%, динамика 47,82%).

Минздрав

Напомним, по состоянию на 9:00 27 июля в Украине 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 807 новых случаев.