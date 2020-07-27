В КПИ вспышка COVID – 152 случая: У Зеленского собрали заседание
Ответственность за здоровье украинцев лежит на каждом владельце бизнеса, менеджере заведения и самом посетителе. Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время совещания с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств, задействованных в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба президента.
Читай также: Минздрав назвал регионы, где нельзя смягчать карантин
В ходе совещания главе государства доложили, что в стране зафиксированы отдельные вспышки COVID-19. В частности, в НТУУ “КПИ“ выявлено 152 случая заражения. Из-за вспышки в Свято-Феодосиевском монастыре на его территории, а также в общежитии университета проводят дезинфекцию. В МВД сообщили, что из-за нарушения карантинных норм закрыли 37 ночных клубов.
Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителе. Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время. И я благодарен всем, кто понимает эту ответственность. Мы все стремимся к возвращению обычного ритма жизни. Но сделать это сможем, только преодолев коронавирусную инфекцию, - отметил Зеленский.
Читай также: Covid-19 в Киеве: 70 новых случаев за сутки
В свою очередь Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что показатель заболеваемости среди населения продолжает расти и уже составляет 66,7 на 100 000 человек.
Напомним, по состоянию на 9:00 27 июля в Украине 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 807 новых случаев.
при чём здесь бизнес? ЗЕлупа убивал бизнес своим Карантином, А теперь хочет скинуть с себя ответственность.
Типичный ЖИ.Д