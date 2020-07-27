В КПИ вспышка COVID – 152 случая: У Зеленского собрали заседание

В Офисе президента состоялось заседание, посвященное противодействию эпидемии.

Ответственность за здоровье украинцев лежит на каждом владельце бизнеса, менеджере заведения и самом посетителе. Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время совещания с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств, задействованных в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба президента.

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В ходе совещания главе государства доложили, что в стране зафиксированы отдельные вспышки COVID-19. В частности, в НТУУ “КПИ“ выявлено 152 случая заражения. Из-за вспышки в Свято-Феодосиевском монастыре на его территории, а также в общежитии университета проводят дезинфекцию. В МВД сообщили, что из-за нарушения карантинных норм закрыли 37 ночных клубов.

Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителе. Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время. И я благодарен всем, кто понимает эту ответственность. Мы все стремимся к возвращению обычного ритма жизни. Но сделать это сможем, только преодолев коронавирусную инфекцию, - отметил Зеленский.

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В свою очередь Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что показатель заболеваемости среди населения продолжает расти и уже составляет 66,7 на 100 000 человек.

Напомним, по состоянию на 9:00 27 июля в Украине 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 807 новых случаев.