Стало известно, когда в Украине назначат нового посла Америки

Полномочным представителем США станет Кит Дейтон.

Еще в мае президент Америки Дональд Трамп заявил о том, что собирается сделать новым послом Кита Дейтона. Однако утверждение на посту выдвиженца затянулось из-за коронавируса.

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При этом недавно в Конгрессе оговорили период, в который произойдет назначение. Об этом стало известно из информации издания РБК-Украина.

Так, согласно озвученным данным, Кита Дейтона утвердят в должности еще до выборов президента США в ноябре. Планируется, что его кандидатуру согласуют, как только соберется Сенат.

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Отмечается, что Кит Дейтон - отставной генерал-лейтенант. В прошлом он известен как стратегический советник Минобороны Украины. В Конгрессе у потенциального посла сложилась хорошая репутация, а глава украинского МИДа признался, что считает его “классным парнем”.

Напомним, ранее мы писали, что Венедиктова представила нового главу прокуратуры Киева.

