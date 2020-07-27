Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцы доверяли Зеленскому дольше, чем Порошенко и Януковичу

Комментариев: 2
У Зеленского уровень доверия над недоверием преобладал больше года.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис президента Украины

Согласно новому опросу группы Рейтинг, у действующего президента Владимира Зеленского уровень доверия среди населения держался дольше, чем у его предшественников Петра Порошенко и Виктора Януковича. Опрос проводили в июле 2020 года.

Читай также: Рейтинг “Слуг народа“ провалился ниже 30%, Зеленского – ниже 35%

У Зеленского уровень доверия над недоверием преобладал больше года. Только в июле у нынешнего гаранта Конституции уровень недоверия поднялся до 53%.

У Порошенко уровень доверия над недоверием преобладал первые семь месяцев. В феврале 2015 года количество доверяющих ему граждан снизилось до 43%, а недоверяющих - достигло 50%.

Читай также: Опрос показал падение рейтинга Зеленского

У Януковича уровень доверия продержался только первые шесть месяцев после вступления в должность. В августе 2010 года ему доверяли только 39% граждан, а недоверяло – 49%.

Ранее стало известно, что больше 30% украинцев положительно оценивают работу Зеленского на посту президента Украины. Около 60% его действия не поддерживают.  Работой спикера парламента Дмитрия Разумкова довольны 25% населения, а работой премьер-министра Дениса Шмыгаля – только 16%.

Поделись:
Теги: Зеленский, рейтинг, Порошенко, Янукович
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
tamarakoren    27.07.2020, 14:24
Оценка:  +1
tamarakoren
Странно,значит два срока Яныка - от большЕго недоверия,чем один у шмаркли? серьёзно? Статистике кремля в действии.
Брюква_и_Клюква    27.07.2020, 14:17
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Медленно запрягает, зато быстро уедет
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь