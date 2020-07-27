Украинцы доверяли Зеленскому дольше, чем Порошенко и Януковичу

У Зеленского уровень доверия над недоверием преобладал больше года.

Согласно новому опросу группы Рейтинг, у действующего президента Владимира Зеленского уровень доверия среди населения держался дольше, чем у его предшественников Петра Порошенко и Виктора Януковича. Опрос проводили в июле 2020 года.

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У Зеленского уровень доверия над недоверием преобладал больше года. Только в июле у нынешнего гаранта Конституции уровень недоверия поднялся до 53%.

У Порошенко уровень доверия над недоверием преобладал первые семь месяцев. В феврале 2015 года количество доверяющих ему граждан снизилось до 43%, а недоверяющих - достигло 50%.

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У Януковича уровень доверия продержался только первые шесть месяцев после вступления в должность. В августе 2010 года ему доверяли только 39% граждан, а недоверяло – 49%.

Ранее стало известно, что больше 30% украинцев положительно оценивают работу Зеленского на посту президента Украины. Около 60% его действия не поддерживают. Работой спикера парламента Дмитрия Разумкова довольны 25% населения, а работой премьер-министра Дениса Шмыгаля – только 16%.