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Порошенко с семьей улетел в Турции на чартере за 15 тыс долларов

Комментариев: 5
Появились детали поездки Порошенко.
Петр Порошенко
Петр Порошенко
EPA/UPG

Пятый президент Украины, лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко с семьей на чартерном самолете улетел в турецкий Бодрум. 

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Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственный информированный источник в окружении Порошенко.

По данным издания, самолет Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH) вылетел из аэропорта “Жуляны” в понедельник, 27 июля, в 13:42. Лайнер приземлится в Бодруме ориентировочно в 16:00. 

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К слову, стоимость перелета из Киева в Бодрум на таком чартере составляет 15 тысяч евро без питания в один конец.

Кроме того, вечером 26 июля партия “Европейская солидарность” анонсировала в СМИ митинг на Банковой. Инициаторы акции обвиняют президента Владимира Зеленского в госизмене из-за объявленного перемирия на Донбассе. Акция протеста должна начаться в 19:00 27 июля. К этому времени Порошенко уже будет в Турции комментировать ситуацию в соцсетях, поскольку лично присутствовать, очевидно, не сможет.

Напомним, НАПК проверит декларации Зеленского и Порошенко. Под прицел агентства попали также бывшие и нынешние министры и глава Харьковской ОГА.

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Теги: Порошенко, Бодрум, Турция, отдых, чартер
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Комментариев (5)
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Muzobozz    27.07.2020, 15:44
Оценка:  -19
Muzobozz
Всё логично.Пока непросыхающий свинорылый барин,на котором клейма ставить негде,отдыхает,его верные,проплаченные рабы-хyecocы обязаны митинговать и протестовать...)))))
Noblesse_obliger    27.07.2020, 15:22
Оценка:  -3
Noblesse_obliger
Больше интересно за чей счёт зелная плесень уже не раз отдыхает!!!!
tamarakoren    27.07.2020, 15:22
Оценка:  -2
tamarakoren
Как в Оман буба летал,с кем встречался и почему из мацквы возвращался - не интересно, за чей счёт и за сколько - не интересно. Как за 1,4 года 10 раз себе отпуска устраивает - не интересно. А вот о Петре с семьёй,после похорон,позорных обвинений и судилищ )) они знают всё! даже об ужине!) Зависимые
igorevich777    27.07.2020, 15:10
Оценка:  -1
igorevich777
Он миллиардер, для него это копейки
tamarakoren    27.07.2020, 15:14
Оценка:  +1
tamarakoren
извините нет,миллионер,потому как налоги в Украине платит ))
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