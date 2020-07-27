Порошенко с семьей улетел в Турции на чартере за 15 тыс долларов

Появились детали поездки Порошенко.

Пятый президент Украины, лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко с семьей на чартерном самолете улетел в турецкий Бодрум.

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Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственный информированный источник в окружении Порошенко.

По данным издания, самолет Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH) вылетел из аэропорта “Жуляны” в понедельник, 27 июля, в 13:42. Лайнер приземлится в Бодруме ориентировочно в 16:00.

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К слову, стоимость перелета из Киева в Бодрум на таком чартере составляет 15 тысяч евро без питания в один конец.

Кроме того, вечером 26 июля партия “Европейская солидарность” анонсировала в СМИ митинг на Банковой. Инициаторы акции обвиняют президента Владимира Зеленского в госизмене из-за объявленного перемирия на Донбассе. Акция протеста должна начаться в 19:00 27 июля. К этому времени Порошенко уже будет в Турции комментировать ситуацию в соцсетях, поскольку лично присутствовать, очевидно, не сможет.

Напомним, НАПК проверит декларации Зеленского и Порошенко. Под прицел агентства попали также бывшие и нынешние министры и глава Харьковской ОГА.