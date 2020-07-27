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В Украине появятся официальные емейл-адреса: Детали

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Весь бизнес обяжут перейти на официальную электронную почту, граждане могут это сделать добровольно.
Государство сможет слать повестки и уведомления на официальную почту
Государство сможет слать повестки и уведомления на официальную почту
thedigital.gov.ua

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3860, который предлагает введение официальной электронной почты для физических и юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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Законопроект предусматривает получение официальных электронных адресов компаниями, учреждениями, обществами и физическими лицами-предпринимателями при регистрации или изменении регистрационных данных, а также физическими лицами – при оформлении паспорта, его обмене.

Письма и сообщения, присланные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными, и не требующими дополнительного документального подтверждения их направления и т.д., - рассказали в Минцифры.

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Как подчеркнули в ведомстве, физические лица, в отличие от юридических, будут получать официальный имейл только по собственному желанию.

Такая почта будет состоять из идентификатора (для физических лиц-предпринимателей – номер карточки налогоплательщика, для предпринимателей – код согласно госреестра), улитки “@“ и доменного имени. Физические лица смогут получить официальный имейл через приложение “Дія“.

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Ведомство надеется, что проект закона усовершенствует процесс регистрации юридических лиц и создаст благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине, а также “упростит общение между гражданами, бизнесом и государством“.

Напомним, ранее в Минцифры опубликовали инструкцию, как легко перевести ребенка в другую школу.

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Теги: Минцифры, диджитализация, электронная почта, законопроект
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Комментариев (1)
SilkArt    27.07.2020, 14:35
Оценка:  0
SilkArt
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