Танкер Delfi вновь попробуют поднять не раньше сентября

В конце августа по итогам тендера подпишут контракт с компанией, которая займется подъемом танкера.

Танкер Delfi, перевернувшийся у берегов Одессы в ноябре 2019 года, в четвертый раз попробуют поднять не раньше сентября 2020 года. Об этом на брифинге сообщил глава Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий, информирует “Думская“.

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По словам Голодницкого, в конце августа по итогам тендера (работы оценены в 24,8 млн. грн.) подпишут контракт с компанией, которая будет заниматься подъемом танкера. Сами работы начнутся не ранее сентября.

Тендер проведут без промедления. Этому будет способствовать то, что аварии придан статус чрезвычайной ситуации местного значения.

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АМПУ уже получила предложение от одной из турецких компаний с конкретным планом работ. Стоимость работ - от 1 млн. долларов плюс дополнительные расходы. Турецкая компания предлагает разрезать судно на две части. Потом по очереди удалить сначала носовую, а потом кормовую часть.

Танкер Delfi в третий раз попробовали поставить на киль в минувший уик-энд. К операции тщательно готовились, но опять не получилось. Не выдержал трос. Теперь судьбу танкера будет решать АМПУ.