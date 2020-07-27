В Киеве за период карантина закрыли 37 ночных клубов

МВД отчиталось за закрытие заведений.

В понедельник, 27 июля, на селекторном совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским начальство МВД отчиталось о том, что за нарушение противоэпидемических правил по территории страны закрыли 37 ночных клубов.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В министерстве внутренних дел сообщили, что из-за нарушения условий карантина закрыли 37 ночных клубов, - говорится в сообщении.

При этом президент напомнил, что за жизнь и здоровье каждого посетителя несут ответственность лично руководители заведений.

Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителях. Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время. И я благодарен всем, кто понимает эту ответственность. Мы все стремимся к возвращению к обычному ритму жизни. Но сделать это сможем, только преодолев коронавирусную инфекцию, - сказал Зеленский.

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Напомним, ответственность за здоровье украинцев лежит на каждом владельце бизнеса, менеджере заведения и самом посетителе. Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время совещания с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств, задействованных в борьбе с коронавирусом.