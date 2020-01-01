Жители Киевской области ели суши и подхватили кишечную инфекцию

Отравилось двое жителей города Боярка.

На Киевщине зафиксирован первый в этом году случай заболевания сальмонеллезом. Кишечную инфекцию нашли у двух жителей Боярки. Людям стало плохо после того, как они поели суши.

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Об этом сообщает со ссылкой на Госпотребслужбу в регионе издание “Сегодня”.

Уточняется, что пострадавшие заказали ассорти из деликатеса в заведении на вынос. После жалоб общепит проверили и выявили там нарушения.

Оказалось, что вода там не соответствовала эпидемнормам. Кроме того, в смыве обнаружили кишечную палочку. Также отмечается, что помещение, где готовилась еда, плохо дезинфицировали.

Читай также: В Украине за полгода 40 человек заболели ботулизмом Также отмечается, что помещение, где готовилась еда, плохо дезинфицировали.

Заведение закрыли до устранения нарушений. Еще одна проверка покажет, сможет ли оно возобновить работу. Других заболевших после употребления продукции этого общепита пока не выявлено.

Напомним, ранее мы писали, что на Запорожье закрыли базу отдыха после массового отравления.

