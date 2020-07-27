В Ровенской области военный убил сослуживца
В городе Дубно Ровенской области военнослужащий убил своего сослуживца. Причиной трагедии стали неприязненные отношения между противниками. Тот скончался в реанимации от черепно-мозговой травмы.
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Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.
По данным копов, жертвой оказался 37-летний житель Костопольского района, военнослужащий дубенской части. Преступником к преступлению оказался его 30-летний коллега. Он сейчас уже в изоляторе временного содержания.
Около половины первого ночи 30-летний военнослужащий вблизи контрольно-пропускного пункта на почве неприязненных отношений нанес 37-летнему коллеге удар кулаком в лицо, от которого он упал на асфальтовое покрытие. Потерпевший пошел в казарму, однако на утро ему стало плохо. Несмотря на принятые реанимационные меры, спасти жизнь ему не удалось, - сообщили в полиции.
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Экспертиза показала, что смерть 37-летнего мужчины наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа и кровоизлияниями в мозг.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. 30-летнего мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.
Напомним, автобус с военными перевернулся в Турции. Обстоятельства аварии пока выясняются, но известно, что на месте погиб водитель автобуса, а также минимум пять солдат.